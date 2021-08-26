В Бийске девушка-водитель на переходе сбила подростков

ГИБДД разбирается в случившемся Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 26 августа, в Бийске произошло ДТП в результате которого пострадали подростки – на пешеходном переходе их сбила девушка-водитель, сообщает «Бийский рабочий».

- Авария произошла около 09.35 на улице Мерлина в районе дома № 2, у пешеходного перехода в районе остановке «Педагогический университет», - пишет издание.

По предварительным данным краевого ГИБДД, 25-летняя девушка-водитель за рулем Nissan Bluebird сбила на пешеходном переходе двух 14-летний девочек. Им потребовалась госпитализация.

Местные жители признают, что на данном участке давно пора положить «лежачего полицейского», так как водители постоянно торопятся, а пешеходный переход просматривается плохо.