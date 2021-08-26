Алтайская газовая компания понесет ответственность за рост цен

В ходе расследования выяснилось, что средняя цена поставок баллонов газа для потребителей с прошлого года увеличилась в 4 раза Фото: Олег УКЛАДОВ

Краевая антимонопольная служба завершила рассмотрение дела компании «Алтайкрайгазсервис», единственной на региональном рынке поставок газа. Об этом говорится на сайте ведомства.

- Основанием для вмешательства антимонопольной службы послужили многочисленные обращения граждан, поступившие в управление из разных районов Алтайского края с жалобами на резкое увеличение стоимости доставки бытового газа в баллонах в текущем году – рассказывают в службе.

Согласно закону, который действовал на момент возбуждения дела, стоимость на топливо регулировала сама фирма, а не государство. В ходе расследования выяснилось, что средняя цена поставок баллонов газа для потребителей с прошлого года увеличилась в четыре раза. Так, транспортировка 27-литровых баллонов выросла с 75 до 297 рублей, 50-литровых баллонов – со 150 до 594 рублей.

Обосновать рост цен с точки зрения экономики «Алтайкрайгазсервис» не смог. В настоящее время Федеральная антимонопольная служба подписала приказ, который оставляет право регулирования цен на голубое топливо за государством.

Согласно заново утвержденным тарифам, стоимость баллона должна снизиться на величину от 12 до 19%.

За нарушение антимонопольного закона компании «Алтайкрайгазсервис» грозит административный штраф от 300 тыс. до 1 млн рублей.