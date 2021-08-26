В Алтайском крае увеличилось количество пожаров

Всего за прошедшие сутки произошло 48 эпизодов возгораний, в 19 случаях горела сухая трава Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в связи с жаркой погодой увеличилось число пожаров. 25 августа в Михайловском и Целинном районах произошли самые масштабные возгорания. Они охватили 800 квадратных метров, рассказали в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю.

Всего за прошедшие сутки произошло 48 эпизодов возгораний, в 19 случаях горела сухая трава. На помощь спасателям приходили и добровольцы. Они помогли потушить траву в Калманском, Топчихинском и Бурлинском районах и не допустили трагедии, так как от травяных пожаров сгорают дома или даже целые дачные поселки и деревни.

- Благодаря усилиям сотрудников и волонтеров случаев перехода огня на жилые дома не допущено, пострадавших нет – отметили в ведомстве.

К слову, быстрее всего травяные палы распространяются в ветреные дни.