В Барнауле появился первый диагональный пешеходный переход

Диагональный переход Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле дорожные службы нанесли разметку на первом официальном диагональном пешеходном переходе, сообщает пресс-служба мэрии.

- Его обустроили на перекрестке проспекта Комсомольского и улицы Димитрова. Там же установили дополнительные пешеходные светофоры. Это позволит более удобно переходить проезжую часть, - подчеркивают в мэрии.

Такое решение было принято в связи с тем, что на данном участке регистрируется интенсивное движение пешеходов во всех направлениях. К тому же, рядом расположены учебные заведения и общежития. Диагональный переход позволит сократить время нахождения людей на проезжей части.

Работа в данном направлении продолжится и возможно вскоре в Барнауле появятся и другие похожие переходы.