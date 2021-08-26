Умер легендарный барнаульский оператор и режиссер Юрий Мартынов

В 2020 году мужчина ушел на пенсию, но продолжал снимать фильмы. Фото: АКЗС

26 августа в Барнауле не стало известного режиссера и оператора ГТРК «Алтай» Юрия Мартынова. Он скончался после операции, осложненной коронавирусом, пишут на сайте компании.

Мужчина работал в компании на протяжении долгих лет. Его фильмы занимали первые места на профессиональных всероссийских и международных конкурсах. В 2020 году Юрий Константинович ушел на пенсию, но продолжал снимать фильмы.

- «Юрочка» – для старшего поколения телевизионщиков, «дядя Юра» – для молодых, которые любили работать с ним, потому что энергией и позитивом он делился щедро со всеми и мог фору дать более юным представителям своей профессии – говорится на сайте организации.