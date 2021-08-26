В Тальменке прошла открытая тренировка по биатлону для детей и подростков

В открытой тренировке приняли участие 30 детей. Фото: Федерация биатлона Алтайского края

25 августа в районном центре Тальменка на стадионе «Юность» состоялась открытая тренировка для детей и подростков в рамках реализации Гранта президента РФ, проект «Детский мобильный биатлонный комплекс Алтай».

Организаторами мероприятия выступили АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая» под председательством С.А. Локтева, и ООО «Газпром газораспределение Барнаул».

Спортивное мероприятие подготовлено для детей и подростков, желающих познакомиться и попробовать современное стрелковое оборудование в биатлоне. В открытой тренировке приняли участие 30 детей из Военно-спортивного клуба «Десантник». Инструкторами выступили воспитанники Барнаульской федерации биатлона, которые провели ознакомительные занятия по стрельбе, рассказали о технике безопасности при обращении с пневматическим оружием. После этого каждый ребенок получил возможность пострелять из современных пневматических винтовок «Пионер 345 К».

Открытая тренировка проходила с использованием современного и новейшего стрелкового оборудования последнего поколения, приобретенного на средства гранта Президента РФ. Занятия организованны для всех желающих детей и подростков и проведены совершенно бесплатно.

Информационную поддержку оказал ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».