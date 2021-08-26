Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 26 августа 2021 составило 260 человек

2599 пациентов с подтвержденной инфекцией Covid-19 сейчас находятся в больницах региона Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 26 августа 2021 увеличилось еще на 260 человек. Региональный оперштаб сообщает, что также за прошедшие сутки выздоровел 151 человек, 25 умерли.

2599 пациентов с подтвержденной инфекцией Covid-19 сейчас находятся в больницах региона.

- Всего тяжелобольных в крае – 654, 207 из них подключены к аппаратам ИВЛ – добавляют в оперативном штабе.

Минздрав края развернул 4120 коек, к кислороду имеют подключение - 3393, с ИВЛ – 334. Резервных коек осталось 1165. 37 человек с бессимптомным течением болезни лечатся дома.

На утро 26 августа известно, что 611 801 житель региона проходит вакцинацию. Из них 127 968 человек получили первую прививку, а 482 525 человек поставили обе. 1308 человек прошли ревакцинацию.