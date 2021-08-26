В Барнауле продлили отключение горячей воды для 8244 горожан

Без ресурса останутся 72 дома, 5 детских садов, 3 больницы и 3 школы Фото: Олег УКЛАДОВ

Отключение горячей воды в Октябрьском районе Барнаула продлевается до 15 часов 26 августа, сообщают в пресс-службе СГК. Без горячего водоснабжения останутся 8244 барнаульца.

Ресурса не будет в 72 домах, 5 детских садах, 3 больницах и 3 школах. Причина тому - ремонт 20 метров тепловой цени и замена задвижки в тепловой камере на улице Петра Сухова.

- Объем работы на тепловой сети оказался больше, чем изначально планировали наши специалисты. Работа продолжается – рассказывают в организации.

Телефон для получения информации об отключениях горячей воды: 59-97-15.

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