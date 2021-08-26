Пловец из Бийска Роман Жданов вышел в финал Паралимпиады на дистанции 100 метров

Роман Жданов Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский спортсмен Роман Жданов сегодня, 26 августа, на Паралимпийских играх в Токио борется за очередную медаль и на данный момент он пробился в финал соревнований.

Сегодня в Токийском центре водных видов спорта в частности разыграют комплект наград в плавании на 100 метров вольным стилем. Наш земляк Роман Жданов в своем квалификационном заплыве показал второе время - 1: 29,60. Всего же в финальную стадию проходят восемь спортсменов. Решающий старт состоится в 15.14 по барнаульскому времени.

Еще один бийчанин Артур Кубасов не смог сегодня пробиться в финал стометровки вольным стилем в своем спортивном классе. В квалификационном заплыве он показал последнее время.

Напомним, накануне Роман Жданов принес сборной России «золото» на дистанции 50 метров брассом.

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