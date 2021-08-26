В Барнауле за наркотики осудили сына известного бизнесмена Степурко

На суде Матвей Степурко настаивал на версии, что он заядлый грибник и спортсмен Фото: Олег УКЛАДОВ

Суд Индустриального района Барнаула признал виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков сына известного предпринимателя Андрея Степурко Матвея, сообщает ИА «Банкфакс».

- Как следует из представленной информации, он получил условный срок, - отмечает издание.

Матвея задержали 29 июля 2020 года во Власихе. По версии следствия, в лесу он забрал «закладку» с кокаином, а когда машина такси, на которой он ехал была блокирована сотрудниками Росгвардии, он выбросил сверток в окно.

Ранее «Толк» также писал, что когда Степурко-младшего якобы «вязали», у него завибрировал телефон. Силовики попросили его разблокировать и далее прочитали сообщение: «Ну что, нашел, поднял?».

Сам Матвей настаивал на версии, что приехал в лес за грибами. Отец полностью поддерживал его версию. По его словам, якобы в привычном для их семьи грибов не оказалось и он отправил сына во Власиху.

По всей видимости в грибную историю семьи Степурко суд не поверил и признал Матвея виновным. 24 августа его приговорили к одному году лишения свободы условно. На данный момент вердикт не вступил в законную силу.