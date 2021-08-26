В Барнауле начали ремонт еще одного участка Змеиногорского тракта

Ремонт Змеиногорского тракта Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле дорожные службы ремонтируют еще один участок Змеиногорского тракта. Работы ведутся в рамках проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-центр городской администрации.

- Ранее начали ремонт участка Змеиногорского - от Аванесова до Горнолыжной. Часть дороги от Горнолыжной до Южного тракта планировали отремонтировать в 2022 году - однако было решено приступить к работам уже сейчас, - говорят в мэрии.

Здесь полностью заменят асфальт, установят новый бордюрный камень, построят тротуары и велодорожки. Ремонт непосредственно дороги планируют закончить уже в этом году, а остальные – в зависимости от погодных условий. Стоимость всего проекта – 93,6 млн рублей.