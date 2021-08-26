Во время сбора урожая на Алтае загорелись два комбайна

Ликвидация возгорания Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

На днях, 24 августа, в Алтайском крае зафиксировано возгорание сразу двух комбайнов, задействованных на сборе урожая. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

- В селе Михайловское Михайловского района загорелся комбайн «Десна-Полесье» 2018 года выпуска. На пожар выдвинулась 68 пожарно-спасательная часть ГУ МЧС России по Алтайскому краю, - рассказывают в ведомстве.

К моменту доезда пожарных, комбайны уже горели открытым пламенем. Техника была потешена в кратчайшие сроки. Из людей никто не пострадал.

Во втором случае возгорание произошло в селе Старобелокуриха Алтайского района. В этот раз пострадала совсем новая техника - комбайн CLASS 2021 года выпуска.

- На момент прибытия первого подразделения из комбайна шел дым. В результате пожара поврежден кузов, - уточняют в ведомстве.

Технику удалось спасти, а также не допущено распространение огня на сельхоз культуры.