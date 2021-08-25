Алтайский пловец Артур Кубасов в финале Паралимпиады стал шестым

Артур Кубасов Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Сегодня, 25 августа, спортсмен из Бийска Артур Кубасов дошел до финала Паралимпийских игр в Токио-2020.

Наш спортсмен смог отобраться в финал на дистанции 200 метров вольным стилем. И буквально несколько минут назад в Токийском центре водных видов спорта состоялись заключительные заплывы. Подопечный Заслуженного тренера России Елены Соколовой показал шестое время - 2: 49,67.

Чемпионом Паралимпийских игр на данной дистанции стал представитель Италии Франческо Боччардо, «серебро» у испанца Антони Понсе и третье место занял бразилец Даниэль де Фариа Диас.

Впереди у 19-летнего Артура Кубасова еще несколько стартов: 26 августа его ждет дистанция 100 метров вольным стилем, а 27 августа – 50 метров баттерфляем.

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