На Алтае замерзший мужчина пробрался в дом к знакомому и лег спать

Во время следствия мужчина признал свою вину и раскаялся Фото: Олег УКЛАДОВ

Суд вынес приговор 53-летнего жителю Троицкого района, который проник в чужой дом и похитил имущество. Как сообщили в пресс-службе следственного управления по Алтайскому краю, он решился на преступление, так как замерз.

В феврале этого года в одном из сел мужчина поругался со своей сожительницей. Побродив по улице в мороз, он решил укрыться в доме, который ранее принадлежал его знакомому.

- Достоверно зная, что в жилище никто не проживает, он плечом выбил входную дверь, после чего проник внутрь, где лег на кровать и проспал до утра. Проснувшись, мужчина покинул дом, похитив телевизор, - отметили в следкоме.

Во время следствия обвиняемый признал свою вину и раскаялся, а также вернул телевизор. Суд назначил ему 300 часов обязательных работ.