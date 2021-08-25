Линейки 1 сентября в алтайских школах проведут лишь для первоклашек и выпускников

Торжества состоятся для 1-ых, 9-ых и 11-ых классов Фото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября в школах Алтайского края пройдут торжественные линейки, но лишь для определенных классов. Речь идет о первых, девятых и одиннадцатых классах, сообщила врио министра образования и науки региона Светлана Говорухина на заседании краевого правительства.

По словам Говорухиной, все учебные заведения, а их 1094, готовы к работе. Процесс будет организован с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки.

К слову, накануне другой чиновник из министерства отметил, что линейки пройдут для всех классов. По всей видимости, решение было изменено из-за сложной эпидобстановки.