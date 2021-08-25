Барнаульский священник освятил новое здание театра кукол «Сказка»

Он окропил здание святой водой Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Известный барнаульский священник Александр Микушин освятил новое здание краевого театра кукол «Сказка». Судя по фото, которые он опубликовал на своей странице в инстаграме, здание окроплено святой водой снаружи и внутри.

- Большое новое здание для детей построили в Барнауле. Красивое, просторное. С лифтами для тех, у кого ограничения по здоровью <…> Благое дело! Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! Аминь, - отмечает священнослужитель.

К слову, официальное торжественное открытие запланировано на 31 августа. С 1 сентября в театре начнутся показы спектаклей.

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