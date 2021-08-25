Алтайский край получит больше 32 млн рублей на концентраторы кислорода

Их направят в ковидарии региона Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край получит из федерального бюджета более 32 млн рублей на закуп концентраторов кислорода. Как пояснил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, важно поддерживать запасы на достаточном уровне, сообщает пресс-центр краевого правительства.

- Региональные власти должны заранее планировать потребность и особенно внимательно контролировать состояние оборудования. От этого зависит жизнь людей, – подчеркнул Мишустин.

Всего между 20 регионами РФ распределят почти 652 млн рублей. Каждому из субъектов на эти цели достанется, в среднем, по 32,5 млн рублей. Деньги рассчитаны на покупку оборудования, его доставку и запуск в работу.

Купленные концентраторы направят в больницы для обеспечения кислородом больных ковидом.

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