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Здоровье25 августа 2021 10:03

Почти 69 тысяч заболевших ковидом зарегистрировали в Алтайском крае

За сутки число зараженных увеличилось еще на 259 человек
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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За сутки число зараженных увеличилось еще на 259 человек

За сутки число зараженных увеличилось еще на 259 человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за прошедшие сутки выявили еще 259 зараженных коронавирусом. Как сообщает краевой оперштаб, общее число заболевших приближается к 69 тысячам человек.

Общая статистика на 25 августа выглядит следующим образом:

- 68 905 заболевших, в том числе 4 808 детей;

- 52 488 выздоровевших;

- 4 554 умерших: от ковида – 3 454 человек (+18 за сутки); по иным причинам – 1 100 человек (+5);

- 2 602 пациента с коронавирусом и 365 человек с вирусной пневмонией лечатся в ковидариях края;

- 651 человек находится в тяжелом состоянии, в том числе 207 – на ИВЛ;

- 33 бессимптомных вирусоносителя и 401 человек с подтвержденной вирусной пневмонией наблюдаются амбулаторно;

- 127 679 человек получили первую прививку от коронавируса, 477 947 – привиты полностью, 1223 – ревакцинировались.

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