В Барнауле установили первую «умную» водозаборную колонку

Аппарат работает по специальным электронным карточкам Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле установили «умную» водозаборную колонку. Теперь набрать воду можно будет лишь с помощью аппарата, который работает по специальным электронным карточкам, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Новое чудо-устройство поставили вместо обычной колонки на улице Аванесова, 39. Как рассказывает коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Татьяна Колганова, получить карточку для пользования могут абоненты, которые пользовались старой колонкой на этом месте.

- Оплата будет производиться за фактически потребленный объем воды по карте. В случае ее поломки или утери, клиенту нужно обратиться в офис нашей компании по адресу: проспект Калинина, 116, предварительно записавшись, - отмечает Татьяна Колганова.

Пока что колонка работает в тестовом режиме, полноценный запуск планируют на 1 сентября.