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Политика25 августа 2021 9:07

Жители барнаульского поселка обеспокоены возможной застройкой поселка

Власти города уже прокомментировали ситуацию
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Было решено создать «дорожную карту» по решению волнующих граждан вопросов

Было решено создать «дорожную карту» по решению волнующих граждан вопросов

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Жители барнаульского поселка Солнечная Поляна обратились к депутатам по поводу возможной застройки поселка. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, они обеспокоены увеличением трафика транспорта. В мэрии уже прокомментировали ситуацию.

Накануне в микрорайоне депутаты БГД Иван Огнев и Александр Лисицын встретились с жителями. Также во встрече приняли участием представители администрации города Антон Воробьев и Иван Гармат. Во время обсуждения были подняты вопросы о санитарном состоянии конечной остановки общественного транспорта, строительства новой дороги по улице Геодезической и тротуаров, уборки мусора и так далее.

- Решение о застройке данной территории в настоящее время не принято. Обсуждение конкретных сроков строительства также преждевременно, так как отсутствует проект планировки территории и данные земли не вовлечены в градостроительный оборот, - отметил председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула Антон Воробьев.

В итоге было решено создать «дорожную карту» по решению волнующих граждан вопросов. В мэрии создана специальная рабочая группа.

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