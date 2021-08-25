Пожарные учения пройдут в городах и районах Алтайского края

Ликвидировать условные ЧП будут на социальных объектах Фото: Татьяна Гейнрих

Сегодня, 25 августа, в городах и районах Алтайского края пройдут пожарно-тактические учения. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, ликвидировать условные ЧП будут на социальных объектах.

Каждый отряд будет тренироваться в социально значимом объекте с большим числом людей, к примеру, в образовательных, лечебных учреждениях или на производствах. Так, отряд №2 будет работать в Целинной центральной районной больнице, а спасатели из третьего отряда будут отрабатывать вводные в ТРЦ «Парк» в Новоалтайске. Также учения пройдут в Угловской ЦРБ, Кытмановском (поселок Кытманушка) и Топчихинском центрах помощи детям, детсаду в Белокурихе и так далее.

- Эти мероприятия направлены на определение уровня подготовки личного состава, а также проверку слаженности действий подразделений. В ходе отработки вводных пожарные изучат конкретные объекты, их особенности и планировку, организуют взаимодействие с персоналом, - отметили в администрации края.