Жителей Барнаула приглашают на бесплатное медицинское обследование

По результатам обследования терапевт выдаст заключение. Фото: Минздрав Алтайского края

До 27 августа включительно барнаульцы смогут пройти бесплатное медицинское обследование на барнаульском рынке "Эко-ярмарка" по ул. Взлетная, 2к. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В программу обследования входят краевого центра медпрофилактики входит экспресс-оценка состояния сердца по ЭКГ на кардиовизоре, измерение уровня сатурации, измерение артериального и внутриглазного давления, динамометрия, измерение веса, роста, объема талии, бедер, определение индекса массы тела, флюорография

Медосмотр проходит 09.00 до 15.00 часов. Прийти может любой желающий. Предварительная запись не требуется. По времени обследование занимает около 40 минут. С собой нужно взять паспорт, медицинский полис, СНИЛС.

По результатам обследования терапевт выдаст заключение.