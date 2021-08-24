Двум жительницам Барнаула грозит уголовная ответственность за подделку результатов ПЦР-тестов

Возбуждено уголовное дело. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту изготовления поддельной справки о прохождении ПЦР-теста. Такой документ был обнаружен у трудового мигранта. О происшествии сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

– Предварительно установлено, что документы с заведомо ложными сведениями об отсутствии заболевания продавали две жительницы города Барнаула. Они работают в частном предприятии, которое на коммерческой основе оказывает мигрантам из зарубежных государств содействие в оформлении документов для проживания и работы на территории России, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Всего полицейские изъяли более ста поддельных справок. Стоимость такой услуги составляла от 6 до 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 327 УК РФ.