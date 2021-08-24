Уже в конце сентября Барнаул может обрести новый герб

Прежний герб краевой столицы не соответствовал правилам геральдики. Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Обновленный герб Барнаула могут утвердить уже в конце сентября этого года. Сегодня, 24 августа, этот вопрос обсудили на совещании в мэрии, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Прежний герб краевой столицы не соответствовал правилам геральдики. Поэтому было решено вернуть исторический герб Барнаула, который был пожалован Барнаулу в 1846 году, с корректировкой его под современные требования.

– Геральдисты предлагают оставить изображение сереброплавильной печи как действительно исторического символа города и сохранить форму герба – французский щит. Предлагается следующее описание к гербу: «На лазоревом поле среди горных пород стоящая на зеленой земле серебряная дымящая плавильная печь», – сообщает пресс-центр мэрии.

Председатель Алтайского отделения Сибирской геральдической коллегии подчеркивает, что существующие эскизы пока предварительные. Над их проработкой еще продолжают работать новосибирские и московские художники.

Предложенную концепцию герба Барнаула рассмотрят общественники и вынесут на утверждение депутатам в сентябре этого года.