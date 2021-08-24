Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 августа 2021 13:49

Уже в конце сентября Барнаул может обрести новый герб

Появились новые эскизы символики города
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
КомментироватьОставить комментарий(0)
Прежний герб краевой столицы не соответствовал правилам геральдики.

Прежний герб краевой столицы не соответствовал правилам геральдики.

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Обновленный герб Барнаула могут утвердить уже в конце сентября этого года. Сегодня, 24 августа, этот вопрос обсудили на совещании в мэрии, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Прежний герб краевой столицы не соответствовал правилам геральдики. Поэтому было решено вернуть исторический герб Барнаула, который был пожалован Барнаулу в 1846 году, с корректировкой его под современные требования.

– Геральдисты предлагают оставить изображение сереброплавильной печи как действительно исторического символа города и сохранить форму герба – французский щит. Предлагается следующее описание к гербу: «На лазоревом поле среди горных пород стоящая на зеленой земле серебряная дымящая плавильная печь», – сообщает пресс-центр мэрии.

Председатель Алтайского отделения Сибирской геральдической коллегии подчеркивает, что существующие эскизы пока предварительные. Над их проработкой еще продолжают работать новосибирские и московские художники.

Предложенную концепцию герба Барнаула рассмотрят общественники и вынесут на утверждение депутатам в сентябре этого года.