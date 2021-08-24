За сутки в Алтайском крае умерли 25 человек с ковидом

На сегодняшний день в крае насчитывается 655 тяжелобольных пациентов. Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие 24 часа в Алтайском крае зафиксировано еще 25 летальных случаев среди больных коронавирусом. Общее число умерших за все время пандемии составило 4531, сообщает оперштаб региона.

– В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 262 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 202 пациента, умерло 25 человек, от COVID-19-22, – сообщает краевой оперштаб.

На сегодняшний день в крае насчитывается 655 тяжелобольных пациентов, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 207.