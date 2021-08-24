На Алтае водитель иномарки насмерть сбил ребенка

Возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 264 УК РФ. Фото: Олег УКЛАДОВ

22 августа в Тюменцевском районе Алтайского края произошла серьезная авария. Водитель иномарки сбил троих детей, которые ехали на велосипедах. Как сообщают «Каменские известия», одна девочка от полученных травм скончалась.

По данным издания, ДТП произошло в селе Вылково. Водитель автомобиля Toyota Caldina хотел сделать обгон и выехал на встречную полосу. Однако он не справился с управлением и съехал на обочину, где врезался в трех девочек, которые ехали на велосипедах.

В результате ДТП одна восьмилетняя девочка от полученных травм скончалась в машине скорой помощи. Двух других детей 8 и 11 лет с травмами госпитализировали в районную больницу.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 статьи 264 УК РФ.