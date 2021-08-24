Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 августа 2021 11:22

В Алтайском крае ограничат движение из-за военных колонн

Трассу перекроют на несколько часов
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
КомментироватьОставить комментарий(0)
Водителей просят с понимаем отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Водителей просят с понимаем отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Фото: Герман Громов

24 и 25 августа в Алтайском крае будет ограничено движение автомобилей из-за военных колонн. Об этом предупреждает Госавтоинспекция края.

Сегодня, 24 августа, проехать нельзя будет с 17.40 до 20.30 на участке автодороги «н.п. Б. Ключи – а/д Р-256 «Чуйский тракт» - а/д «Подъезд к с. Фирсово» - с. Фирсово – а/д «Фирсово-Бобровка-Рассказиха» – н.п. Бобровка»;

Завтра, 25 августа, движение ограничат с 11.10 до 14.00 на этом же участке, но в обратном направлении.

Водителей просят с понимаем отнестись к затрудненной дорожной обстановке.