В Алтайском крае ограничат движение из-за военных колонн

Водителей просят с понимаем отнестись к затрудненной дорожной обстановке. Фото: Герман Громов

24 и 25 августа в Алтайском крае будет ограничено движение автомобилей из-за военных колонн. Об этом предупреждает Госавтоинспекция края.

Сегодня, 24 августа, проехать нельзя будет с 17.40 до 20.30 на участке автодороги «н.п. Б. Ключи – а/д Р-256 «Чуйский тракт» - а/д «Подъезд к с. Фирсово» - с. Фирсово – а/д «Фирсово-Бобровка-Рассказиха» – н.п. Бобровка»;

Завтра, 25 августа, движение ограничат с 11.10 до 14.00 на этом же участке, но в обратном направлении.

Водителей просят с понимаем отнестись к затрудненной дорожной обстановке.