Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 24 августа 2021 года составило 68646

Зарегистрировано 262 новых случая заболевания. Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 262 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших за все время пандемии составило 68 646 человек, сообщает оперштаб региона.

– По состоянию на 24 августа находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2631 человек, – сказано в актуальной сводке опершбата.

Также в ковидных госпиталях находятся 393 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Остальные заболевшие лечатся в домашних условиях. Из них 34 человека бессимптомно болеют коронавирусом, у 375 диагностирована вирусная пневмония.