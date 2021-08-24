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Здоровье24 августа 2021 11:04

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 24 августа 2021 года составило 68646

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 24 августа 2021 года
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Зарегистрировано 262 новых случая заболевания.

Зарегистрировано 262 новых случая заболевания.

Фото: Олег УКЛАДОВ

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 262 новых случая заболевания коронавирусом. Общее число заболевших за все время пандемии составило 68 646 человек, сообщает оперштаб региона.

– По состоянию на 24 августа находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2631 человек, – сказано в актуальной сводке опершбата.

Также в ковидных госпиталях находятся 393 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Остальные заболевшие лечатся в домашних условиях. Из них 34 человека бессимптомно болеют коронавирусом, у 375 диагностирована вирусная пневмония.