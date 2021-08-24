Более 60% многоквартирных домов Барнаула подтвердили свою готовность к началу отопительного сезона

Инспекторы СГК продолжают работу по проверке оставшихся 1136 многоэтажек. Фото: СГК

1802 многоквартирных домов Барнаула, или 61% жилого фонда города, к концу августа подтвердили свою готовность к осенне-зимнему периоду. Инспекторы СГК продолжают работу по проверке оставшихся 1136 многоэтажек. У управляющих организаций еще есть время подтвердить свою готовность до 15 сентября.

Лучше всего в этом году с задачей по готовности многоквартирных домов к отопительному сезону справляются управляющие компании (УК) Индустриального (81%) и Ленинского (74%) районов города. Чуть хуже Железнодорожного (65%) и Октябрьского (60%) районов. Хуже всего готовность МКД (многоквартирных домов) в Центральном районе — 49%.

Для инспекторов Службы измерения, наладки и испытаний (СИНИ) сейчас самая напряжённая пора — в среднем на одного инспектора приходится от 30 до 120 МКД и это, не считая домов частного сектора. Традиционно владельцы частных домов игнорируют подтверждение готовности внутридомового оборудования, из 1735 частных домов в этом году готовность подтвердили всего два. А это может повлиять на тепло и гидравлические режимы у жителей МКД (если не поставить сужающие устройства на тепловые сети домов частного сектора).

Что проверяет инспектор Службы измерения, наладки и испытаний:

- отчет о проведении опрессовки системы отопления;

- наличие тепловой изоляции;

- проведение промывки внутридомового оборудования;

- наличие манометров и термометров;

- качество герметизации вводов тепловых сетей.

Наличие акта технической готовности к приему теплоносителя — обязательное условие для вступления дома в отопительный сезон.

С проблемами в домах, которые не получили акты готовности, специалисты СГК сталкиваются с наступлением первых холодов. «Очень холодно», «Сильно жарко», «Холодно в одной из комнат» — это далеко не весь перечень жалоб, которые приходят во время отопительного сезона.

В минусовую температуру риски нарушения тепловых и гидравлических режимов возрастают в том случае, если промывка и опрессовка системы отопления была выполнена некачественно, а также если отсутствует или присутствует, но в недостаточном объеме, изоляция труб. За все это отвечает управляющая компания, которая обслуживает дом. В интересах потребителей проверять, как УК ведет подготовку дома к осенне-зимнему периоду.

85% изоляции от общей протяженности труб горячего водоснабжение — достаточный объем теплоизоляции.

Напомним, что в прошлом году Сибирская генерирующая компания во всех городах присутствия запустила карту общественного контроля, чтобы оценить качество теплоснабжения в каждой квартире куда поставляет тепло. В этом году потребители также смогут воспользоваться интерактивным сервисом.