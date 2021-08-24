На Алтае женщину поймали на выращивании мака

Приусадебный участок задержанной Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Полицейские Алтайского края установили женщину, которая на своем приусадебном участке выращивала мак снотворный, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- На жительницу Алтайского края заведено дело за выращивание более 2 тысяч побегов мака снотворного, - говорится в релизе.

По данным полиции, 49-летняя жительница Родинского района была задержана за то, что она выращивала в своем огороде мак и это подтвердила экспертиза. Во время обыска у нее нашли больше двух тысяч побегов, а также 53 грамма маковой соломки и экстракт маковой соломы массой 22,5 грамма, а также оборудование и посуду для изготовления и потребления наркотиков.

Под таким весомым грузом доказательств селянка свою вину признала. При этом она заявила, что выращивала мак исключительно для личного пользования.

По данному факту возбуждено уголовное дело.