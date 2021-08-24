В Барнауле полиция нашла злоумышленников, которые «заминировали» торговые центры в выходные

21 августа в Барнауле эвакуировали персонал и посетителей торгово-офисного центра «Plaza», торговых центров «Алтай» и «Бум» после сообщений о минировании. Фото: Татьяна Гейнрих

Барнаульские полицейские вычислили аккаунты в соцсетях злоумышленников, которые отправляли в минувшую субботу, 21 августа, письма о том, что якобы городские торговые центра заминированы. Об этом сообщает Telegram-канал Unusual Crimes Barnaul.

Источник утверждает, что два молодых человека разослали угрозы взорвать несколько ТЦ, если им не переведут на счет 6 млн рублей.

Напомним, ранее в Барнауле 21 августа эвакуировали персонал и посетителей торгово-офисного центра «Plaza», торговых центров «Алтай» и «Бум» после сообщений о якобы заложенных в зданиях взрывных устройствах.