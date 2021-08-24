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Общество24 августа 2021 4:17

Жару до +30 градусов прогнозируют синоптики в Алтайском крае 24 августа 2021 года

В Барнауле воздух прогреется до +28
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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В связи с аномальной жарой в регионе объявлено штормовое предупреждение.

В связи с аномальной жарой в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Фото: Олег УКЛАДОВ

24 августа в Алтайском крае установится жаркая погода. Температура воздуха повысится до +30 градусов. Подробнее о прогнозе рассказали синоптики регионального ЦГМС.

– Температура +25,+30 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с, – сообщили в краевом Гидрометцентре.

В Барнауле днем, 24 августа, воздух прогреется до +28, +30 градусов. Также, как и в целом по краю, ожидается преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный со скоростью 3-8 м/с, местами порывы могут достигать 13 м/с.

Ранее в связи с аномальной жарой в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение. Оно действует до 28 августа.