В Барнауле сносят аварийную двухэтажку

Около 60% процентов дома уже разобрано Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле начали сносить аварийный жилой дом на улице Восточной, 106. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

– На данный момент произведен демонтаж кровли и обрушение несущих строительных конструкций: перекрытий, части наружных и внутренних стен. Около 60% процентов дома уже разобрано, – сказал начальник отдела технического надзора за капитальным ремонтом комитета ЖКХ Барнаула Вячеслав Решетняк.

Всего с 2016 по 2021 годы в краевой столице снесли 63 аварийных дома, в том числе в этом году – семь. Проводят работы по демонтажу еще трех домов по адресам: ул. Беляева,18,20, ул. Пушкина, 88. Запланировано разобрать еще четыре дома: ул.1-я Западная, 51, ул.Советской Армии, 52, 54, ул.Петра Сухова, 16.