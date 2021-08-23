Под Барнаулом продают усадьбу с купольным домом и парком камней

Объект расположен в микрорайоне Светлом в поселке Бобровка
Фото: Татьяна Гейнрих
Недалеко от Барнаула продают оригинальную усадьбу. На территории находятся купольный дом,а также свой мини-парк из камней, пишет «Алтайский портал недвижимости»».
– Объект расположен в микрорайоне Светлом в поселке Бобровка, который на 25 км удален от центров Новоалтайска и Барнаула. Этот квартал обособлен от населенного пункта, находится в лесной глуши в окружении реки Бобровки и других водоемов, – сказано в объявлении.
Территория усадьбы состоит из трех участков, их общая площадь составляет 45 соток.
На участке есть большой деревянный дом отдыха с баней. Кроме того, завершено благоустройство участка с оформлением ландшафтного дизайна. Здесь же есть купольный дом. Он утеплен изнутри, в центре расположена кирпичная печь. К большой сферической постройке примыкает еще одна такой же формы, но меньших размеров.
В процессе строительства находится основной жилой дом.