Семилетнюю девочку сбили на Алтае

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

21 августа в селе Майма автомобиль Toyota сбил 7-летнюю девочку. Ребенка доставили в больницу, сообщает ГУ МВД по Республике Алтай.

– 43-летняя жительница города Горно-Алтайска, управляя автомобилем Toyota Platz, при движении со стороны улица Тенистая в направлении улицы Алтайская, допустила наезд на несовершеннолетнего пешехода. 7-летняя девочка выбежала на проезжую часть перед близко движущейся машиной, – отметили в ведомстве.

В результате ДТП ребенок получил ушибы и ссадины. Девочку доставили в больницу, госпитализация не потребовалась.

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП.