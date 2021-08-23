Более 14 тысяч барнаульцев на сутки останутся без горячей воды

Два повреждения на магистральных тепловых сетях на сутки оставят без горячей воды 14158 жителей Барнаула Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за двух повреждений на магистральных тепловых сетях на сутки в Барнауле отключат горячую воду в 45 многоквартирных домах, школах и детском саду. Об этом в своем Telegram-канале сообщает СГК.

– Два повреждения на магистральных тепловых сетях на сутки оставят без горячей воды 14158 жителей Барнаула, – отметили энергетики.

С 9 утра 24 августа до 9 утра 25 августа горячей воды не будет в 35 многоквартирных домах, детсаду и четырех школах Индустриального района. Отключение нужно для устранения повреждения на тепловой сети диаметром 500 мм.

С 10 утра 24 августа до полуночи воды не будет и в 10 многоквартирных домах и детсаду в Железнодорожном районе. Специалисты займутся устранением дефекта на трубопроводе диаметром 800 мм.