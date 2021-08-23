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Общество23 августа 2021 13:38

Более 14 тысяч барнаульцев на сутки останутся без горячей воды

Причина в двух повреждениях на магистральных тепловых сетях
Константин Санталов
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Два повреждения на магистральных тепловых сетях на сутки оставят без горячей воды 14158 жителей Барнаула

Два повреждения на магистральных тепловых сетях на сутки оставят без горячей воды 14158 жителей Барнаула

Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за двух повреждений на магистральных тепловых сетях на сутки в Барнауле отключат горячую воду в 45 многоквартирных домах, школах и детском саду. Об этом в своем Telegram-канале сообщает СГК.

– Два повреждения на магистральных тепловых сетях на сутки оставят без горячей воды 14158 жителей Барнаула, – отметили энергетики.

С 9 утра 24 августа до 9 утра 25 августа горячей воды не будет в 35 многоквартирных домах, детсаду и четырех школах Индустриального района. Отключение нужно для устранения повреждения на тепловой сети диаметром 500 мм.

С 10 утра 24 августа до полуночи воды не будет и в 10 многоквартирных домах и детсаду в Железнодорожном районе. Специалисты займутся устранением дефекта на трубопроводе диаметром 800 мм.