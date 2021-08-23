Число заболевших также растет Фото: Олег УКЛАДОВ

Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 23 августа 2021 составляет 4506 человек, в том числе 3414 - от COVID-19, 1092 – по иным причинам. Об этом пишет оперштаб региона.

– За минувшие сутки умерли 23 человека с коронаврусом. 18 скончались из-за COVID-19, а 5 по иным причинам, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 68384, в том числе 4766 детей.

Из общего числа заболевших 856 случаев – завозные, в т.ч. 244 – из-за рубежа; 42553 случая – по контакту с ранее заболевшими. Из 68384 заболевших: 16047 – у больных внебольничной пневмонией, 43839 – у заболевших ОРВИ, в 8498 случаях – бессимптомное течение.