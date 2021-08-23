На Алтае ограничат движение из-за военных

Автомобилистов просят быть внимательными Фото: Константин Санталов

В Алтайском крае в понедельник, 23 августа, на два часа ограничат движение на участке Чуйского тракта. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД региона.

– В связи с плановым движением военных колонн будет временно ограничено движение для всех видов транспорта с 21:30 до 23:50 минут на участке автодороги «н.п. Косиха – а/д «Подъезд к н.п. Косиха» - а/д Р-256 «Чуйский тракт» - н.п. Украинский», – отметили в ведомстве.

В ГИБДД призывают автомобилистов с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.