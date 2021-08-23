Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 23 августа 2021 года составило 68384

За сутки выявили 265 новых случаев Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 23 августа 2021 года увеличилось на 265 человек и составляет 68384 случая инфицирования, пишет оперштаб региона.

– По состоянию на 23 августа находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2763 человека. Кроме этого, 363 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 823, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 202, – отметили в оперштабе.

Новые случаи COVID-19 за минувшие сутки выявили в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 79, Бийск – 16, Новоалтайск – 10, Первомайский район – 9, Рубцовск – 7, Заринск, Камень-на-Оби, Славгород, Мамонтовский район – по 6 заболевших, Благовещенский, Курьинский, Михайловский, Павловский, Родинский, Солтонский, Топчихинский, Усть-Калманский районы – по 5 заболевших, Алейский, Баевский, Егорьевский, Ельцовский, Заринский, Локтевский, Ребрихинский, Угловский, Шипуновский районы – по 4 заболевших, Змеиногорский, Зональный, Кулундинский, Кытмановский, Рубцовский, Тальменский районы – по 3 заболевших, Бийский, Бурлинский, Калманский, Немецкий национальный, Новичихинский, Панкрушихинский, Табунский, Третьяковский, Тюменцевский районы – по 2 заболевших, Волчихинский, Косихинский, Крутихинский, Поспелихинский, Суетский, Хабарский, Целинный, Чарышский районы по 1 заболевшему.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет: за минувшие сутки оно увеличилось на 88 человек. Всего вылечившихся – 52096.