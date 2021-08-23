В Барнауле прошел юбилейный чемпионат России по биатлону в категории «Мастерс»

По числу завоеванных медалей сборная команда Алтайского края вышла на 1 место. Фото: Федерация биатлона АК

19-21 августа в Барнауле состоялся десятый летний чемпионат России по биатлону среди спортсменов категории «Мастерс». В столицу Алтайского края съехались представители 10 регионов России.

В первый день соревнований, 19 августа, стартовала большая индивидуальная гонка с шестью огневыми рубежами, а во второй день - суперспринтерская с четырьмя огневыми рубежами. В заключительный день соревнований прошла командная гонка - самый зрелищный вид программы чемпионата.

Председатель АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая Сергей Локтев отметил высокий уровень спортивной подготовки участников чемпионата, ведь среди них были победители и призеры соревнований по биатлону как российского, так и международного уровня.

По числу завоеванных медалей сборная команда Алтайского края вышла на 1 место в общекомандном зачете: 4 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых медалей. Победителями и призерами в возрастных группах стали:

Большая индивидуальная гонка: Костюченко Александр (Алтайский край), Угаров Андрей (Алтайский край), Романчев Олег (Казань), Тимошин Алексей (Томск).

Суперспринт: Красный Сергей (Томск), Сафронов Андрей (Алтайский край), Якуба Евгений (Новосибирск), Лыжин Иван (Алтайский край).

Командная гонка: 1 место сборная команда в составе: Алфимов Сергей (Новоуральск), Шкедов Сергей (Забайкальский край), Романчев Олег (Казань), Трефилов Вадим (Ульяновск).

2 место команда Алтай-1 в составе: Локтев Сергей, Угаров Андрей, Рыбин Сергей, Лыжин Иван.

3 место команда Алтай-2 в составе: Костюченко Александр, Сергеев Вячеслав, Плотников Олег, Новиков Дмитрий.

Организаторами чемпионата выступили Министерство спорта Алтайского края, АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая», Федерация биатлона Алтайского края. Информационная поддержка - Барнаульский пивоваренный завод.