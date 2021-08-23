Два человека пострадали при опрокидывании автомобиля в Барнауле

Пострадавших доставили в больницу Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вечером в воскресенье, 22 августа, на улице Малахова опрокинулся автомобиль Toyota Vista. В аварии пострадали два человека. Об этом сообщает ГИБДД города на своей странице в Instagram.

– Предварительно установлено, что водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем Toyota Vista, при движении по улице Малахова от улицы Балтийской в сторону Павловского тракта, не справился с управлением, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием, – отметили в ведомстве.

В результате ДТП травмы получили водитель и 19-летний пассажир. Для оказания помощи их доставили в горбольницу № 1, госпитализация не потребовалась.

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП.