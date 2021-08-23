Многодетная семья из Барнаула может лишиться жилья из-за долгов по ипотеке

Кредитная организация уступила их долг коллекторам, а в июне продали на торгах судебные приставы Фото: Константин Санталов

Барнаульская многодетная семья может остаться на улице из-за долгов по ипотеке. Кредиторы продали жилье с молотка, потому что то супруги не смогли в полном объеме вносить ежемесячные платежи, пишет «Толк».

– Любовь Афонина уже четвертый год серьезно болеет, ей присвоили вторую группу инвалидности. В довесок к этому в 2019 году начались проблемы с работой у ее мужа. Доходы семьи в это время упали в разы. Ежемесячный платеж в 11 тысяч рублей для Афониных стал неподъемным, при этом по мере возможности глава семьи продолжал вносить в счет погашения долга разные суммы, – отмечает издания

Вскоре супруги узнали, что кредитная организация уступила их долг коллекторам, а в июне продали на торгах судебные приставы. Дом продали за 2,4 млн рублей, семье перечисли только 1 млн рублей.

Семья обратилась в суд с жалобой на действия судебного пристава-исполнителя. Жалобу рассмотрят в конце августа в Индустриальном суде Барнаула