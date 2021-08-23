19-летняя девушка в зеленых тапочках пропала в Барнауле

Поиски девушки продолжаются Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Барнауле пропала 19-летняя Любовь Кряхтунова. Девушка дезориентирована, пишут волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

– 20 августа 2021 года Любовь Кряхтунова ушла из дома в неизвестном направлении, – добавили волонтеры.

Приметы пропавшей девушки: рост 165 сантиметров, телосложение нормальное, волосы темно-русые до плеч, глаза зеленые

Была одета: сине-серая кофта, черные штаны, зеленые домашние тапочки

Для поисков волонтерам нужна помощь добровольцев. Всех, у кого есть информация о местонахождении Любови Кряхтуновой, просят позвонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (круглосуточно и бесплатно).