Барнаулец украл золотые украшения знакомой, чтобы купить алкоголь

Суд признал его виновным Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле мужчина украл золотые украшения приятельницы, чтобы купить себе спиртное. Об это сообщает прокуратура Железнодорожного района.

– Ночью мужчина пришел в гости к своей знакомой. Утром она ушла на работу, барнаулец остался один в квартире. Спиртное закончилось и он решил похитить золотые украшения своей подруги, – рассказала «Комсомольской правде – Барнаул» помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Елена Егорова.

Житель краевой столице сдал чужие украшения в ломбард, а вырученные деньги потратил.

Мужчину признали виновным по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, тайное хищение чужого имущества, с причинение значительного ущерба гражданину). Барнаульцу назначили наказание в виде обязательных работ.