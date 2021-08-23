Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+6.6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия23 августа 2021 5:00

Барнаулец украл золотые украшения знакомой, чтобы купить алкоголь

Мужчину осудили
Константин Санталов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Суд признал его виновным

Суд признал его виновным

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле мужчина украл золотые украшения приятельницы, чтобы купить себе спиртное. Об это сообщает прокуратура Железнодорожного района.

– Ночью мужчина пришел в гости к своей знакомой. Утром она ушла на работу, барнаулец остался один в квартире. Спиртное закончилось и он решил похитить золотые украшения своей подруги, – рассказала «Комсомольской правде – Барнаул» помощник прокурора Железнодорожного района Барнаула Елена Егорова.

Житель краевой столице сдал чужие украшения в ломбард, а вырученные деньги потратил.

Мужчину признали виновным по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, тайное хищение чужого имущества, с причинение значительного ущерба гражданину). Барнаульцу назначили наказание в виде обязательных работ.