На Алтае задержали браконьеров с тушей горного козла

Ущерб от охоты составил 400 тысяч рублей Фото: Национальный парк «Сайлюгемский»

В Республике Алтай возбудили уголовное дело по факту незаконной добычи сибирского горного козла. Об этом сообщается на странице Сайлюгемского национального парка в инастаграме.

Опергруппа парка задержала охотников 14 августа. Пять человек были пойманы с поличным: при них нашли тушу козла, огнестрельное оружие и боеприпасы. На место прибыли полицейские и выяснилось, что двое из задержанных – москвичи. Их сопровождали три местных жителя.

Ущерб от охоты составил 400 тысяч рублей. По закону мужчинам грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.

- Добыча козерога в Республике Алтай официально разрешена на общих охотничьих угодьях. Вместе с тем, ежегодно экологи региона фиксируют сокращение популяции сибирского горного козла, что негативно отражается на популяции снежного барса, - отмечают в Сайлюгемском парке.