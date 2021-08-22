Пешеходу оторвало ногу в ДТП на барнаульском перекрестке

По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка Фото: Олег УКЛАДОВ

В ночь на 22 августа в Барнауле произошла страшная авария: мужчине-пешеходу оторвало ногу в результате ДТП. Как сообщает «Инцидент Барнаул» со ссылкой на Госавтоинспекцию, потерпевший не выжил.

Авария произошла около 01:10 по местному времени на пересечения проспекта Строителей и улицы Челюскинцев. 21-летний водитель на иномарке ехал в сторону Павловского тракта и сбил пешехода 1981 года рождения, который, как рассказал водитель, переходил дорогу по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

- В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, - отметили в ГИБДД города.

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