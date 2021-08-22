В Барнауле обновляют «зебру» на дорогах у школ

Разметка появится на 59 пешеходных переходах Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле обновляют дорожную разметку у общеобразовательных школ. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, работы завершены уже у 23 объектов и продолжаются еще у 15.

Всего до 25 августа планируется обновить «зебру» на участках у школ. Также в городе наносят разметку на дорогах общего пользования. Кстати, в этом году увеличилась площадь дорог, где разметку наносят термопластиком.

- Применение этого материала позволит обеспечить наличие разметки на улично-дорожной сети в зимний и весенние периоды 2022 года, так как технология значительно увеличивает срок службы покрытия дороги, - отметили в мэрии.

До конца октября планируют нанести около 13 тысяч кв.м дорожной разметки из нового материала.