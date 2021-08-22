В Барнауле прошла церемония торжественного поднятия флага России

Сегодня в городе проходят мероприятия, приуроченные ко Дню флага Фото: "Вечерний Барнаул"

Сегодня, 22 августа, в Барнауле прошла торжественная церемония поднятия Государственного флага России. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в ней приняли участие городские чиновники, представители общественности, гости и жители города.

Также в течение дня в краевой столице проходят молодежные акции: ребята раздают горожанам трехцветные ленты, символизирующие российский флаг. А в парке «Центральный» пройдет праздник с мастер-классами и флешмобами, в котором будут участвовать представители поисковых и студенческих отрядов.

На спортплощадке по улице Декабристов, 6а состоится турнир по мини-футболу среди детей и подростков, а на стадионе «Лабиринт» пройдет спортивно-патриотическая программа для семейных команд.

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