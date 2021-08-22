Жителей Алтайского края приглашают поучаствовать в «Экскурсионном флешмобе»

Он пройдет 28 августа. Фото: ВизитАлтай

В Алтайском крае желающие могут присоединиться ко всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб». Как сообщили в Туристском центре региона, он пройдет 28 августа.

Присоединиться к акции смогут 600 человек. Им будет доступен бесплатный досуг в 40 локациях, но записаться можно будет лишь на одну экскурсию.

- На страницах региональных маршрутов размер большинства групп варьируется от 10 до 25 человек, к вузовским онлайн-экскурсиям смогут присоединиться по тысяче зрителей, - отметили в центре.

Чтобы принять участие в акции, нужно заполнить форму на сайте, а если хотите поменять локацию, то необходимо связаться с региональным координатором проекта по телефону 8(3852) 20-61-01 (Анна Скобова) . Если вдруг по какой-то причине присоединиться не получится, то туристов просят заранее предупредить координатора.