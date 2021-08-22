Алтайские ученые разработали новый метод диагностики заболеваний легких

Патологию ищут с помощью нейросети Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае разработали метод диагностики заболеваний легких с помощью нейросети. Как сообщает ТАСС со ссылкой на разработчика, профессора АлтГТУ Сергей Леонова, он позволит искать рак легких, туберкулез или пневмонию без дорогого оборудования или операций.

- При помощи нейросети на основании выделенных точек на изображении, которые имеют разную плотность при разных заболеваниях, в программе определятся, какое это именно заболевание и с какой вероятностью оно диагностировано у пациента, - отмечает ученый.

По словам мужчины, ранее у него самого нашли опухоль в легких, но, чтобы понять, злокачественная она или нет, пришлось провести операцию. Благодаря новой методики, этого можно будет избежать. Диагностика проводится с помощью пунктирования и компьютерной томографии. Она позволяет диагностировать заболевания с точностью от 75 до 80%.